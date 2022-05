Foggia-Entella, probabili formazioni: dubbio a centrocampo per Volpe

L'attesa è finita, per l'Entella è giunto il momento dei playoff nazionali per provare ad approdare in Serie B. La prima doppia sfida dei chiavaresi sarà contro il Foggia di Zeman che ha chiuso al settimo posto la stagione regolare, mentre i liguri sono arrivati quarti e questo gli ha permesso di essere testa di serie. Un vantaggio perché in caso di pareggio nel doppio confronto, al Comunale si giocherà il 12 maggio alle 20,30, passerebbe proprio la Virtus.

Fare calcoli però non è possibile anche perchè di fronte ci sarà un Foggia dall'attacco atomico, come da tradizione per Zeman, e con uno stadio, lo Zaccheria che traboccherà di entusiasmo. Tante le insidie quindi per Volpe che in più dovrà affrontare la decisiva sfida senza Paolucci, con ogni probabilità. Il capitano è uscito con un problema al ginocchio dalla sfida ocn l'Olbia, gli esami del caso non hanno riscontrato particolari problemi ma il dolore c'è e rischiare non si può.

Al suo posto potrebbe giocare Palmieri, mentre le altre magli ancora da assegnare sono le solite, al centro della difesa ballottaggio Pellizzer-Sadiki e in attacco spazio solo per uno tra Magrassi e Lescano. Per il resto confermato l'undici che mercoledì è passato il turno con i sardi. Nel Foggia squalificato Garattoni, al suo posto giocherà Martino

Foggia-Entella: le probabili formazioni

Foggia (4-3-3) Dalmasso, Martino, Di Pasquale, Sciacca, Rizzo; Petermann, Di Paolantonio, Rocca; Merola, Ferrante, Curcio

Entella (4-3-1-2) Borra, Coppolaro, Sadiki, Chiosa, Barlocco; Rada, Palmieri, Karic; Schenetti; Magrassi, Merkaj