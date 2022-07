VIDEO | Flachi torna in campo, accordo vicino con la Praese

Scontata la lunga squalifica Francesco Flachi è tornato in campo all'età di 46 anni con la maglia del Signa in Toscana. Ora l'ex bandiera della Sampdoria potrebbe tornare in campo anche a Genova, con la maglia della Praese, squadra che milita nel campionato di Promozione della Liguria.

L'ex numero 10 blucerchiato sarebbe infatti vicino all'accordo con la società per un ruolo da calciatore e allenatore e in un video ha già mandato un saluto: "Ai miei nuovi compagni della Praese - sorride - un saluto da Ciccio Flachi. Preparatevi, sto arrivando". In attesa dell'ufficialità la notizia (e il video) ha già fatto il giro dei social. Una nuova sfida, all'età di 47 anni, per uno dei giocatori più amati dalla tifoseria che, recentemente, ha anche pubblicato la sua biografia.

Con 110 goal segnati tra il 1999 e il 2007 Flachi è il terzo marcatore della storia blucerchiata (e uno dei giocatori più amati dalla tifoseria), meglio di lui solo Mancini (171) e Vialli (141). Le sue disavventure inziarono nel 2007 con una positività alla cocaina che porta a una squalifica di due anni. Tornato a giocare, prima nell'Empoli e poi nel Brescia, viene nuovamente trovato positivo nel 2009 e viene squalificato per 12 anni.