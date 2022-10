Entella, Volpe prima del Fiorenzuola: "Non guardiamo la classifica"

Big match domani alle 14,30 tra Fiorenzuola e Entella con i padroni di casa terzi e i gli ospiti primi in classifica. La graduatoria però non conta almeo secondo Volpe che ha parlato alla vigilia del match al sito ufficiale dei chiabvaresi: “Sappiamo di avere disputato le ultime gare nel migliore dei modi e di aver ottenuto il massimo, ma il nostro percorso deve andare oltre il risultato e in questo momento non guardiamo la classifica. Serve continuare su questa strada e si deve ancora migliorare, ma la squadra lo sa e lavora ogni giorno con impegno e serietà”.

“Dobbiamo avere la capacità di non accontentarci mai e di tenere sempre alta la tensione e la concentrazione. Ogni settimana dobbiamo solo pensare a fare la nostra partita. Ogni gara ha le sue difficoltà e domani per noi deve essere la gara più importante”.

“Domenica scorsa abbiamo dimostrato a tutti quello che possiamo fare, abbiamo rimontato perché non abbiamo mollato mostrando spirito di gruppo e grande carattere. Due componenti da mettere sempre in campo”.