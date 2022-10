Fiorenzuola-Entella, quattro assenti per Volpe

L’Entella viaggia veloce verso una sfida molto importante per il suo futuro. I chiavaresi primi in classifica affrontano il Fiorenzuola terzo che sogna il ritorno alla vittoria dopo due ko di fila e il sorpasso in graduatoria. I liguri arrivano però con un trend estremamente positivo, sono infatti quattro le vittorie di fila che hanno portato alla grande rimonta e al ritorno tra le favorite per la promozione in serie B.

Volpe prepara gli undici ma non avrà tutta la rosa a disposizione. Quattro sono infatti i giocatori che non riusciranno ad essere del match a causa di infortuni vari. Niente da fare ovviamente per Clemenza, out per quasi tutta la stagione dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio, ne avrà invece per un mese Barlocco assente in difesa al pari di Pellizzer. Fuori dai giochi anche l’attaccante Morosini.

Buone notizie invece per il centrale difensivo Sadiki che ha smaltito l’infortunio e si allena con i compagni. E’pronto per tornare a giocare ma dopo lo stop difficilmente Volpe lo faro rientrare subito tra i titolari anche perché vicino a Chiosa sia Reali che Parodi hanno fatto vedere buone cose.