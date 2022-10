Entella, i tifosi preparano la trasferta a Fiorenzuola

Spira forte il vento del big match in Serie C, girone B. L'Entella è tornata prima in classifica dopo la rocambolesca vittoria contro l'Ancona, la quarta di fila in campionato, e adesso vuole continuare a volare. L'avversario di sabato alle 14,30 sarà il Fiorenzuola sorpassato dai chiavaresi proprio nell'ultimo turno.

Prima contro terza quindi e i tifosi dell'Entella preparano una trasferta importante e abbordabile a livello di distanza, sono infatti meno di 200 i chilometri da percorrere. La società ha annunciato che "Il club “Amici della Vetreria” organizzerà un pullman per lo stadio con partenza alle ore 10.45 in passeggiata mare a Chiavari nei pressi della statua di Cristoforo Colombo. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 345 7719138".

Unitamente a questa nota arrivano modalità e prezzi dei biglietti: :"Per seguire la squadra in trasferta è possibile acquistare il tagliando presso i punti vendita autorizzati o sul circuito online VivaTicket a partire dalla giornata di martedì 25 ottobre. Per individuare i punti vendita più vicini è possibile visitare la pagina www.vivaticket.it. Il prezzo dei biglietti relativi al settore ospiti è di 12€ esclusi i costi di prevendita e saranno acquistabili sino alle ore 19.00 di venerdì 28 ottobre".