Entella sempre più su, battuto anche il Fiorenzuola

Quinta vittoria di fila e primo posto conservato, missione compiuta per l’Entella che vince anche in trasferta contro il Fiorenzuola e ringrazia ancora un volta i cambi. La gara è infatti equilibrata per oltre ottanta minuti poi entrano Gaston Ramirez e Faggioli e i liguri segnano il gol partita. L’ex Ancona mette in rete un altro pallone da tre punti dopo quello della scorsa settimana.

Fiorenzuola-Entella 0-1, la cronaca

Entella più intraprendente nella prima frazione e già al 12’ Zappella impegna Battaiola con un cross pericoloso. La risposta dei padroni di casa è in un con colpo di testa di Sartore che termina la propria corsa fuori di poco. Sarà l’unico sussulto del Fiorenzuola che poi rischia in un paio di occasioni, prima Tenkorang viene murato da un difensore e poi a pochi secondi dalla fine della prima frazione è Chiosa ad andare vicino alla rete ma Stronati salva i suoi sulla linea.

Nella ripresa i ritmi si abbassano ancora e le emozioni latitano. Volpe prova a dare una scossa con l’inserimento di Gaston Ramirez e Faggioli, decisivi nella remuntada con l’Ancona. E i cambi ancora una volta funzionano, è l’86’ quando Ramirez e Dessena combinano sulla fascia, arriva da qui il cross su cui Faggioli, ancora lui, svetta di testa e infila in rete un altro pallone da tre punti. L'Entella continua così a correre in testa alla classifica.