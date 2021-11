Fiorentina-Sampdoria, le probabili formazioni: Ekdal squalificato, c'è Silva

Nemmeno il tempo di festeggiare che è già tempo di tornare in campo per la prova del nove. Dopo i due successi contro Salernitana (2-0) e Verona (3-1) la Sampdoria giocherà martedì 30 novembre 2021 a Firenze, match valido per la quindicesima giornata di Serie A, che si gioca in turno infrasettimanale. Viola con il dente avvelenato dopo la sconfitta 2-1 contro l'Empoli che ha frenato la corsa verso i piani altissimi della classifica.

QUI FIORENTINA. Il pericolo numero uno è Vlahovic, capocannoniere del campionato con undici goal. Con lui sul fronte offensivo potrebbero esserci Sottil e l'ex Saponara, turno di riposo per Callejon. In difesa ballottaggi Martinez Quarta-Igor e Odriozola-Venuti, a centrocampo infine Bonaventura sembra essere in vantaggio su Amrabat.

QUI SAMPDORIA. Possibile qualche ritocco di formazione, anche se non dovrebbe essere cambiato l'impianto tattico. Solito 4-4-2 con Gabbiadini che scalpita, ma il tandem dovrebbe ancora essere formato da Quagliarella e Caputo. A centrocampo out Ekdal per squalifica, al suo posto Adrien Silva. Per quello che riguarda infine la linea difensiva si candida Murru dopo il goal contro il Verona, ma Augello rimane il titolare.

Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Verre; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa.

Arbitro: da designare.

Calcio d'inizio: martedì 30 novembre 2021, ore 18:30.

Dove vederla: Dazn.