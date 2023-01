Fiorentina-Sampdoria, le probabili formazioni di Coppa Italia

Tra problemi societari e corsa verso una difficile salvezza sbucano gli ottavi di finale di Coppa Italia, Fiorentina-Sampdoria si gioca giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi e probabilmente sarà l'occasione per un ampio turn over da parte di Stankovic. Lunedì 16 gennaio, infatti, si gioca ancora in Toscana una gara molto più importante, Empoli-Sampdoria, crocevia importante per provare a ridurre il gap dalle squadre che al momento galleggiano sopra alla zona retrocessione. Arbitro del match Paterna di Teramo; assistenti Ranghetti di Chiari e Raspollini di Livorno e quarto ufficiale Irrati di Pistoia. Al Var Di Martino di Teramo e Mazzoleni di Bergamo. Diretta televisiva in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Fiorentina-Sampdoria, le scelte di Italiano

Possibile turn-over anche per la Fiorentina, Italiano dovrebbe infatti dare spazio a chi ha giocato meno. Ballottaggio Cerofolini-Gollini in porta (Terracciano è anche acciaccato), in difesa turno di riposto per Milenkovic, due maglie disponibili al centro tra Igor, Quarta e Ranieri mentre sugli esterni ci saranno Dodò e Terzic. Duncan e Bianco a centrocampo, poi Kouamé, Barak e Saponara alle spalle di Jovic, out Cabral, nelle passate settimane anche accostato alla Sampdoria in chiave mercato.

Fiorentina-Sampdoria, le scelte di Stankovic

In porta potrebbe anche esserci Audero, Contini è infatti sul piede di partenza e alla Samp dovrebbe arrivare nelle prossime ore Martin Turk, estremo difensore sloveno classe 2003 che gioca nella Reggiana ma è di proprietà del Parma. Rimane anche viva l'opzione Ravaglia. Per quello che riguarda la difesa Zanoli metterà minuti sulle gambe, possibile l'impiego di Amione che ha saltato per squalifica il match contro il Napoli mentre il terzo potrebbe essere Murru. A centrocampo giocherà Rincon che poi salterà la gara contro l'Empoli dopo il cartellino rosso nel fine settimana, con lui potrebbe arrivare una chance per un giovane come Yepes, Villar sembra infatti destinato a lasciare il club. Considerando che è finalmente disponibile Winks c'è anche l'opzione inglese, ma probabilmente potrebbe arrivare l'esordio solo a gara iniziata, per un rientro graduale. Per il resto Leris e Augello esterni mentre davanti Montevago potrebbe fare coppia con Lammers per non rischiare Gabbiadini, Verre o Djuricic trequartista.

Fiorentina-Sampdoria, probabili formazioni Coppa Italia

Fiorentina (4-2-3-1): Gollini; Dodò, Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Bianco; Kouamé, Barak, Saponara; Jovic. All. Italiano.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Zanoli, Amione, Murru; Leris, Rincon, Yepes, Augello; Verre; Lammers, Montevago. All. Stankovic.

Arbitro: Paterna di Teramo.

Calcio d'inizio: giovedì 12 gennaio 2023, ore 18:00

Dove vedere Sampdoria-Napoli in diretta TV e streaming: Italia 1 e Mediaset Infinity.