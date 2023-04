Fiorentina-Sampdoria 5-0, le pagelle: difesa horror, salvate il soldato Ravaglia

Retrocessione sempre più vicina per la Sampdoria che crolla contro la Fiorentina perdendo 5-0 una gara giocata praticamente solo per un tempo. Dopo alcuni buoni tentativi di Lammers, Leris e Augello è squadra di Italiano a prendere in mano il pallino del gioco e a passare in vantaggio in chiusura di tempo con una perla di Castrovilli. La squadra di Stankovic rimane negli spogliatoi e il secondo tempo è a senso unico: raddoppia Dodo al 63' e cala il tris Duncan al 66', monologo della squadra di Italiano che trova il poker al 75' con l'ex Genoa Kouamé e fissa il definitivo 5-0 con Terzic allo scadere.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.