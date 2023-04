Fiorentina-Sampdoria 5-0: tracollo blucerchiato

Sampdoria travolta dalla Fiorentina al termine di una gara giocata solo nel primo tempo. Dopo un paio di buoni tentativi di Leris e Augello è squadra di Italiano a prendere in mano il pallino del gioco e a passare in vantaggio in chiusura di tempo con una perla di Castrovilli. La squadra di Stankovic rimane negli spogliatoi e il secondo tempo è a senso unico: raddoppia Dodo al 63' e cala il tris Duncan al 66', monologo della squadra di Italiano che trova il poker al 75' con l'ex Genoa Kouamé e fissa il definitivo 5-0 con Terzic allo scadere. Un dato statistico, per quattro dei cinque marcatori è il primo goal in campionato, tracollo della formazione blucerchiata, sempre più vicina alla retrocessione.

Fiorentina-Sampdoria 5-0, le pagelle

Fiorentina-Sampdoria 5-0, la cronaca

Fasi di studio poi esce la Sampdoria con due occasioni tra 15' e 27': prima Cerofolini blocca un tiro da dentro l'area di Leris (costretto a uscire per infortunio al 32'), poi è Augello il protagonista di una bella discesa sulla sinistra con un pallone calciato forte nel mezzo, il portiere smanaccia poi spazza Biraghi anticipando Gabbiadini. Nella seconda parte della prima frazione di gioco è invece la Fiorentina ad avere più occasioni e a trovare, proprio all'ultimo respiro, il vantaggio. Duncan in diagonale manda a lato al 34', Sottil trova la deviazione di Gunter in angolo al 35' e Ravaglia si supera d'istinto su un tiro deviato di Castrovilli al 41'. Niente da fare, infine, per il portiere blucerchiato, su un destro chirurgico al volo dello stesso Castrovilli, palla che tocca il palo lontano e si insacca.

Nella ripresa dilaga presto la squadra di Italiano: pasticcio di Murillo (appena entrato, malissimo, al posto di Oikonomou) che rischia l'autogol, Ravaglia respinge ma Jovic da terra serve Dodo che raddoppia al 63'. Tre minuti dopo discesa di Jovic e sinistro micidiale dell'ex Duncan. Reazione nulla dei ragazzi di Stankovic e al 75' arriva anche il poker di Kouamé su assist di Amrabat. Nel finale Ravaglia evita il quinto goal opponendosi a Kouamé e Biraghi, deve però capitolare all'88' quando Terzic riceve palla da Jovic in area e insacca da dentro l'area.

Tabellino e voti Fiorentina-Sampdoria 5-0

Reti: 46' Castrovilli, 63' Dodo, 66' Duncan, 75' Kouamé, 88' Terzic

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini 6; Dodo 6.5 (69' Kouamé 7), Milenkovic 6.5, Ranieri 6.5, Biraghi 6.5 (85' Terzic sv); Amrabat 6.5, Duncan 7; Gonzalez 6 (69' Venuti 6), Castrovilli 7 (78' Bianco 6), Sottil 6.5 (78' Saponara 6); Jovic 7. All. Italiano.

Sampdoria (3-5-2): Ravaglia 6; Gunter 5, Oikonomou 5.5 (59' Murillo 4), Amione 4; Zanoli 5.5, Leris 6 (32' Djuricic 4, 72' Sabiri 5), Rincon 6, Winks 6, Augello 5.5; Gabbiadini 5 (72' Jesè 5), Lammers 5 (72' Cuisance 5). All.: Stankovic.

Arbitro: Giua di Olbia.

Note: ammoniti Murillo, Kouamé, Terzic.