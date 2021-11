Fiorentina-Sampdoria 3-1, le pagelle: disastro Murru, bentornato Gabbiadini

La Sampdoria perde 3-1 con la Fiorentina e rimane a quota 15 punti in classifica poco sopra la zona rossa. Stop che arriva dopo i due successi contro Salernitana e Verona e al termine di una gara che regala i suoi quattro goal nel primo tempo. Vantaggio effimero dei blucerchiati (oggi in maglia rossa) con Gabbiadini e rimonta firmata da Callejon, Vlahovic e Sottil già nei primi 45 minuti. Nella ripresa la Samp prova a riaprirla senza successo e finisce per spegnersi con il passare dei minuti. Nel finale occasione per Candreva, ma non basta per cercare il forcing finale.

VIDEO | Fiorentina-Sampdoria 3-1: goal e highlights

Tra le note positive il solito Candreva che offre l'assist a Gabbiadini per il goal dello 0-1, bene anche Manolo che torna al goal in campionato e ci prova fino a quando ha energie. A centrocampo solita quantità di Thorsby, le note dolenti sono in difesa con Murru che sbaglia in occasione del primo e del terzo goal e la coppia formata da Ferrari e Colley che soffre Vlahovic per tutta la gara (entrambi ammoniti, il gambiano era diffidato e salterà la sfida con la Lazio). Male anche Caputo e Verre che non riescono a incidere.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.