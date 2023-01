VIDEO | Fiorentina-Sampdoria 1-0: decide Barak, blucerchiati fuori dalla Coppa Italia

La Fiorentina batte la Sampdoria grazie al goal di Barak a metà primo tempo e vola ai quarti di finale di Coppa Italia dove sfiderà il Torino. Partita a bassi ritmi, ma comunque nervosa, la squadra di Stankovic va vicinissima al vantaggio nel primo tempo quando colpisce una traversa con Rincon, poi dopo il vantaggio Viola rischia di subire il raddoppio a cavallo dei due tempi con un gol annullato a Jovic e una bella parata di Contini su Kouamé. Tanti cambi e pochi guizzi nella ripresa, espulso nel finale Murillo per doppio giallo. Testa al campionato, lunedì sera si gioca una sfida cruciale per sperare di rimanere sul treno salvezza: Empoli-Sampdoria.

Fiorentina-Sampdoria 1-0, la cronaca

Fasi di studio in avvio poi occasionissima per il vantaggio della Sampdoria al 20': angolo di Sabiri smanacciato da Gollini, colpo di testa di Rincon e palla che scheggia la traversa. Nel momento migliore dei ragazzi di Stankovic passa però in vantaggio la Fiorentina con una bella girata al volo di Barak dopo una respinta imprecisa della difesa. Prima dell'intervallo c'è spazio per un paio di tentativi Viola: Kouamé di testa sfiora il palo, poi l'arbitro annulla per fuorigioco il raddoppio di Jovic.

Nella ripresa Contini salva subito una grossa occasione di Kouamé, poi al 67' rischia grosso la Fiorentina su un errore di Amrabat, Gollini salva anticipando Yepes di un soffio. Gara che si trascina senza grosse emozioni, un paio di incursioni di Djuricic e Lammers non impensieriscono la retroguardia avversaria, finale nervoso con qualche fallo di troppo, a farne le spese Murillo che viene espulso per somma di ammonizioni nel recupero.

Fiorentina-Sampdoria 1-0 pagelle e voti

Reti: 24' Barak

Fiorentina (4-3-3): Gollini 6; Terzic 6.5 (83' Biraghi sv), Ranieri 6, Martinez Quarta 6.5 (71' Milenkovic 6), Dodo 6.5; Amrabat 5.5 (77' Bonaventura 6), Barak 7 (83' Castrovilli sv), Duncan 6.5; Ikone 6, Kouame 6.5, Jovic 6 (71' Gonzalez 5.5). All. Italiano.

Sampdoria (3-4-2-1): Contini 6.5; Murillo 5.5, Colley 6.5, Amione 5.5; Zanoli 6 (64' Leris 6), Paoletti 6 (64' Yepes 6), Rincon 6, Sabiri 6 (77' Malagrida); Verre 5 (46' Augello 6); Djuricic 5; Montevago 5 (46' Lammers 5.5). All. Stankovic.

Arbitro: Paterna di Teramo.

Note: ammoniti Sabiri, Amrabat, Murillo, Rincon, Contini. Al 92' espulso Murillo per somma di ammonizioni.