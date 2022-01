Fiorentina-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Konko

Torna in campo il Grifone nella serata di lunedì 17 gennaio 2022: alle ore 20:45 si gioca Fiorentina-Genoa, match valido per la 22esima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta in Coppa Italia (3-1 ai supplementari contro il Milan) e l'esonero di Shevchenko la squadra è stata affidata a Konko (in attesa di Labbadia), subito a caccia di punti salvezza per ricompattare la classifica, al momento drammatica con sei punti di distacco dal Venezia quartultimo.

QUI FIORENTINA. Il nuovo acquisto Ikoné potrebbe partire titolare nel tridente con il vice capocannoniere della Serie A Vlahovic (16 gol, uno in meno di Immobile) e Gonzalez, panchina per l'ex Piatek approdato alla Viola dopo essere stato vicinissimo al ritorno in rossoblù. In difesa ballottaggio Odriozola-Venuti per comporre la linea a quattro con Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo, infine, Duncan e Castrovilli si giocano una maglia per completare il reparto con Torreira e Bonaventura.

QUI GENOA. Dopo il cambio in panchina Konko dovrà decidere come disporre tatticamente il Grifone, il 4-3-3 ha funzionato (nonostante la sconfitta finale) contro il Milan in Coppa Italia e potrebbe essere confermato. Out Criscito per problemi fisici e squalificato Vasquez. Chance dal primo minuto per il nuovo acquisto Calafiori con Hefti, Ostigard e Vanheusden a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo Sturaro, Portanova e Rovella con Badelj che potrebbe finire in panchina, in attacco infine il tridente potrebbe essere composto da Ekuban, Yeboah e Destro con Caicedo pronto a subentrare.

Probabili formazioni Fiorentina-Genoa

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori; Sturaro, Portanova, Rovella; Yeboah, Destro, Ekuban. All. Konko.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Calcio d'inizio: lunedì 17 gennaio, ore 20:45.

Dove vederla: Dazn e Sky.