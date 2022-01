Fiorentina-Genoa 6-0, le pagelle: non si salva nessuno, difesa horror

Genoa travolto dalla Fiorentina nel posticipo della 22esima giornata di Serie A, al termine di novanta minuti privi di sussulti per i ragazzi guidati, dopo l'esonero di Shevchenko e in attesa di Labbadia, da Konko. Dopo un rigore fallito da Vlahovic (Sirigu neutralizza il 'cucchiaio') è un monologo della formazione di Italiano, che passa in vantaggio al 19' con Odriozola, raddoppia al 34' con Bonaventura e cala il tris già nel primo tempo con una punizione 'alla Roberto Carlos' di Biraghi. Nella ripresa nessuna reazione e altri tre goal: delizioso pallonetto di Vlahovic, doppietta su punizione per Biraghi e definitivo 6-0 fissato di testa da Torreira. Notte fonda per il Grifone, che rimane al penultimo posto a -6 dalla zona salvezza.

VIDEO | Fiorentina-Genoa 6-0: goal e highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.