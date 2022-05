Promozione, la finale Playoff Praese-Golfo Paradiso si giocherà a Genova

Tutto in novanta minuti. Domenica arriva la finale del camppionato Promozione che assegna il terzo posto per la l'approdo in Eccellenza. Nei due gironi sono state già promosse grazie al primo posto Voltrese e Forza e Coraggio. Una volta terminata la stagione regolare sono iniziati i playoff che tra qualche giorno vivranno il loro momento decisivo. Praese e Golfo Paradiso si sfidano, chi vince potrebbe andare in Eccellenza, chi perde resta in Promozione.

La Parese arriva al match dopo aver concluso il campionato al terzo posto, combattendo fino all'ultimo per la prima piazza. La squadra del ponente genovese ha quindi affrontato ai playoff prima il Borzoli e poi il Serra Riccò, vincendo entrambi i match, Per il Golfo Paradiso la strada è stata più breve, dopo il secondo posto in gradiatoria ha poi battuto il Sammargheritese.

Domenica quindi è il giorno della verità, e nelle ultime ore sono stati decisi orario e campo: la partitasi giocherà alle ore 18 al Campo Sportivo Ligorna di Genova.