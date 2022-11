Baiardo femminile, vittoria in rimonta con il Fiamma Monza

Successo in trasferta per il Baiardo femminile in Serie C contro il Fiamma Monza per 3-1. Le genovesi vanno sotto, colpite da Ferraro, poi però si scatenano, prima pareggiano con l'undicesima rete stagionale di bomber Calcagno e poi rimontano grazie alla doppietta di Paganini che nel post partita parla sui social della società: "Oggi, nonostante il gol subito inizialmente, abbiamo reagito nel modo giusto continuando a giocare e creando molte occasioni da rete. Personalmente sono molto contenta di essere rientrata dopo l’infortunio e aver aiutato la squadra nella vittoria. Siamo un gruppo unito e continuando a lavorare duramente possiamo toglierci delle soddisfazioni"

Felice è anche Jessica Nasso: "Grande prova di squadra: sotto di una rete siamo riuscite a tirar fuori il carattere e ribaltare il risultato, conquistando questi 3 punti fondamentali che ci permettono di fare un bel balzo in classifica. Dobbiamo continuare così, dando sempre il massimo".

I tre punti conquistati con il Fiamma Monza permettono al Baiardo di salire a quota 15 punti, sei in più della zona playout e vicino al treno che insegue il terzetto di testa formato da Pinerolo, Orobica Calcio Bergamo e Pavia.