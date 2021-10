La Fezzanese vince il festival del gol contro il Campomorone

Una partita con mille emozioni in cui a spuntarla alla fine è la Fezzanese che si rilancia ai piani alti della classifica del girone B di Eccellenza. Contro il Campomorone finisce 4-3 per i verdi impegnati in trasferta e capaci di sorpassare in classifica proprio gli avversari di oggi salendo a 12 punti, a meno quattro dal Baiardo capolista.

La cronaca di Campomorone-Fezzanese 3-4

La girandola di emozioni scatta all’11’ con Fassone a portare in vantaggio i padroni di casa, poi per una ventina di minuti succede poco o nulla, è la quiete prima della tempesta. La Fezzanese ribalta tutto prima della fine del tempo con Frolla e Selimi e già a inizio ripresa prova a chiudere i conto con la rete di Baudi che arriva quando scocca il 57’.

Il Campomorone Sant’Olcese però non ci sta e riapre i giochi con con il gol di Curabba dieci minuti più tardi. La rimonta viene fermata dopo appena sei giri di lancette con Lorenzini a segnare il 2-4. Prima del triplice fischio c’è spazio ancora per un gol lo segna il solito De Martini ma vale solo per il tabellino finale.

Il tabellino di Campomorone-Fezzanese

Campomorone Sant’Olcese-Fezzanese 3-4

Marcatori: 11’ Fassone, 29’ Frolla, 38’ Selimi, 57’ Baudi, 68’ Virabba, 74’ Lorenzini, 91’ De Martini.

Campomorone Sant’Olcese: Gianrossi, Concas, Lamonica, Bottino, Chiriaco, Agostini, De Martini L., Buffo, Provenzano, Fassone, D'Amoia

Fezzanese: Mariani, Gavini, Selimi, Brizzi, Gamberucci , Andrei, Cerchi, Grasselli, Frolla, Baudi, Lorenzini