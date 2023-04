Sestri Levante, contro la Fezzanese per inseguire il record di punti

La capolista torna in campo per cercare il record di punti in Serie D. Il Sestri Levante, già da tempo promosso in Serie C da primo in classifica nel girone A, domani in anticipo affronta la Fezzanese a Sarzana alle 15. I rossoblu sono reduci da dodici vittorie nelle ultime tredici partite e non conoscono la parola sconfitta da quindici gare, un ruolino di marcia che gli ha permesso di arrivare a 88 punti, ne servirebbero nove nelle ultime tre per salire a 97 e mettere a referto il record assoluto di punti.

La prima tappa è quindi il match con la Fezzanese di domani con la neopromossa ligure che è già salva e non ha più nulla da chiedere all'ottimo campionato fin qui condotto. Il momento per i padroni di casa non è dei migliori con tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro ma sicuramente riuscire a battere l'invincibile armata corsara è un grande stimolo.

Sarà una gara molto importante anche per il bomber del Sestri Levante Marquez che al momento condivide il primato nella classifica cannonieri con Di Renzo, entrambi sono a venti gol e hanno tre gare per prendersi lo scettro del capocannoniere.