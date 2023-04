Il Sestri Levante non si ferma più, battuta anche la Fezzanese

Nessun calo di attenzione per il Sestri Levante che nonostante la promozione in C già conquistata settimane fa continua a macinare vittorie. L'ultima è arrivata oggi sul campo della Fezzanese con un netto 3-0.

Fezzanese-Sestri Levante 0-3, cronaca e gol

Il primo tempo parte in equilibrio con Conti che impegna Salvalaggio e Selimi che chiama in causa Pucci, in campo al posto di Anacoura. Al 16' Baudi prova l'eurogol da centrocampo, ma il portiere del Sestri Levante non si fa sorprendere, prova a segnare nella stessa maniera anche Marquez ma il numero uno aversario è attento. A fine primo tempo occasione per gli ospiti con il tiro di Conti che finisce la sua corsa a pochi centrimetri dal palo.

Nella ripresa il Sestri in tre minuti blinda la vittoria. Al 58' Conti infila l'1-0, al 61' Troiano da pochi passi firma il raddoppio. Un doppio colpo da ko che non lascia scampo alla Fezzanese anche se i padroni di casa provano a riaprire la gara con Baudi ma la sua conclusione finisce fuori. Al 93' arriva anche il tris con il rigore trasformato da Marquez. Il bomber del Sestri ora da solo in testa alla classifica marcatori in attesa di capire se domani Di Renzo lo riaggancerà.

Il successo è importante per i corsari, non tanto per questioni di classifica, ma perché mantiene intatta la possibilità di raggiungere il record di punti in Serie D, ora sono 91 e servono altri due successi nelle ultime due giornate.