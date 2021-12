Fezzanese-Sestrese 4-1: poker e sorpasso in testa per i verdi

Un poker per continuare a volare e sognare. La Fezzanese batte 4-1 la Sestrese, coglie la sesta vittoria di fila in campionato e opera il sorpasso sul Rapallo Rivarolese che oggi non va oltre il pari. Ora la classifica del girone B di Eccellenza vede i verdi primi con 24 punti a più uno sui ruentini. Per la Sestrese invece la pesante sconfitta non cambia più di tanto la classifica, i verdestellati restano terzultimi con dieci punti ma vedono avvicinarsi a il Molassana ora a otto.

La cronaca di Fezzanese-Sestrese 4-1

La sfida parte subito con un brivido per la neocapolista, gli ospiti infatti colpiscono dopo appena sette minuti la traversa con Vagge. La risposta arriva al 17’ con il colpo di testa di Baudi e soprattutto al 27’ con la rete del vantaggio: Selimi scappa alla difesa avversaria e centra per Dell’Amico che non sbaglia. La Sestrese prova a mettere pressione agli avversari con Ranasinghe che viene però fermato dall'ottimo intervento di Mariani.

La ripresa è invece un monologo o quasi dei verdi. Al 54’ Lorenzini batte Rovetta in diagonale e sei minuti più tardi è il compagno di squadra Maglione a firmare il tris. Gli ospiti segnano al 65’ con Bazzurro su punizione, ma di più proprio non possono fare, così prima della fine la Fezzanese sbaglia un rigore con Sakhi e trova la quarta rete con Frolla.

Il tabellino di Fezzanese Sestrese

Fezzanese-Sestrese 4-1

Marcatori: 27' Dell'Amico, 54’ Lorenzini , 61’ Maglione, 75’ Bazzurro, 77’Frolla

Fezzanese: Mariani, Andrei, Selimi, Brizzi (6'st. De Martino),Zavatto, Gamberucci, Cerchi (6' st. Grasselli), Dell'Amico, Smecca (6'st.Lorenzini),Baudi (19' st. Guzzoni), Maglione (18'st.Frolla)

A disposizione: Andreoli, Stradini, Gavini, Delvigo. All: Turi Stefano

Sestrese Calcio: Rovetta, Bizzarri (11'st.Lanza), Di Sisto, Cuman, Ansaldo, Vagge (11'st Bazzurro), Zanoli, Ghigliazza,Mura (11'st.Sakhi), Sighieri (17' st. Tomé), Ranasinghe (40'st Tecchiati).

A disposizione: Tirio, Cappadona, Caramello. All: Schiazza Corrado