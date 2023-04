Il Ligorna scappa ma la Fezzanese lo riprende

Il Ligorna non va oltre il pareggio contro la Fezzanese nella sfida di oggi nel girone A di Serie D. I genovesi si portano avanti con doppio vantaggio, ma nella ripresa vengono ripresi e così la sfida finisce 2-2. I biancoblu di Roselli rimangono al quinto posto in classifica, l'ultimo che vale i playoff con quattro punti di vantaggio sul Gozzano che oggi batte 2-1 lo Stresa, va detto che i liguri devono ancora recuperare il secondo tempo della sfida con il Sestri Levante.

Fezzanese-Ligorna 2-2, i gol

Biancoblù in vantaggio al 17' della prima frazione grazie al calcio di rigore di Damonte, con il raddoppio servito da Cericola al 30'. Grandi proteste per una gomitata da parte di un giocatore biancoverde, sanzionata solo con il giallo. Di lì in poi il pari dei padroni di casa, con le reti prima di Baudi al 34' e poi di Mariotti al 56'. Ancora proteste nel finale per un calcio di rigore richiesto dal Ligorna per fallo ai danni di Cericola ma non concesso dall’arbitro. La sfida termina così sul risultato di 2-2.

Il tabellino di Fezzanese-Ligorna

FEZZANESE vs LIGORNA 2-2 (1-2)

RETI: 17' Damonte (rig), 30' Cericola, 34' Baudi, 56' Mariotti

FEZZANESE: Salvalaggio, Nicolini L., Nicolini A. (61' Cantatore), Brizzi (61' Cecchetti), Andrei, De Martino, Fiori (61' Toccafondi), Anich, Gabrielli, Baudi, Mariotti (90' Lunghi). A disposizione: Paci, Stradini, Magistrelli, Caliò, Scarlino. Mister: Turi.

LIGORNA: Atzori, Scannapieco (75' Gualtieri), Botta (68' Abdelazim), Bacigalupo, Di Masi, Damonte, Gulli (77' Rizzo), Dellepiane, Cericola, Gerbino (68' Tassotti), Garbarino. A disposizione: Gragnoni, Lipani, Mancuso, Serra Sanchez, Mazzamuto. Mister: Roselli.

ARBITRO: Rossini di Torino