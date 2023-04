Fezzanese-Ligorna 2-2: Cericola e Roselli contestano le scelte arbitrali

Finisce 2-2 la sfida tra Ligorna e Fezzanese con i genovesi che vanno in vantaggio 2-0 ma poi vengono ripresi nel secondo tempo dagli avversari. I protagonisti biancoblu contestano l'operato del direttore di gara.

Fezzanese-Ligorna 2-2: le parole di Cericola e Roselli

Le parole di Matteo Cericola al termine della gara: "Partita dura su un campo pesante. Primo tempo dominato dove probabilmente potevamo raccogliere di più. Nel secondo invece sono venuti fuori loro forse a causa di un nostro calo fisico. C’è rammarico perché al 94' è rigore su di me, netto. Comunque guardiamo alla prossima partita visto che giocheremo già di giovedì".

Questo il commento di Mister Roselli: "I ragazzi sono dispiaciuti per il pareggio ma comunque trattasi di un buon punto in un campo un po’ particolare rispetto al nostro. Loro avevano due o tre giocatori veloci davanti, mentre noi abbiamo trovato spazi per le nostre occasioni. Però devo dire che c’è stato un episodio, sul 2-0 per noi, che io classificherei come errore tecnico. Uno dei nostri giocatori ha ricevuto una gomitata a palla lontana e l’avversario è stato punito solo con il giallo. Vada per un calcio di rigore per noi negli ultimi minuti, che ci può stare sia stato valutato di non fischiare. Ma in quella situazione, sul 2-0, o non si prendono provvedimenti o si espelle il giocatore. È la prima volta che mi capita una situazione di questo tipo".