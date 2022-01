La Fezzanese vince la Coppa Italia d’Eccellenza

Si colora di verde la Coppa Italia d’Eccellenza in Liguria. La Fezzanese alza il trofeo al Riboli di Lavagna dopo il successo 2-1 contro la Genova Calcio. In campo vanno due squadre in grande forma che navigano nei quartiei altissimi dei gironi A e B, la sfida, come da previsione è equilbrata, ma alla fine a spuntarla sono i giocatori in maglia verde.

La cronaca di Fezzanese-Genova Calcio

La finale si decide praticamente nella prima frazione con la Fezzanese che va in vantaggio già al quindicesimo grazie al capitano e bomber della squadra Baudi, freddissimo a spiazzare su calcio di rigore il portiere avversario. Passano tredici minuti e arriva anche il raddoppio con Lorenzini che in spaccata insacca su assist di Selimi.

La Genova Calcio prova a reagire nella ripresa con Amirante che al 63’ segna il 2-1 capitalizzando il passaggio di Calvi. Non basta però perché al 71’ il colpo di testa di Serinelli si schianta sul palo e alla fine è la Fezzanese a festeggiare.

Il tabellino

Fezzanese-Genova Calcio 2-1

Marcatori: 15’ Baudi (rig.), 28’ Lorenzini, 63’ Amirante

Fezzanese: Mariani, Gamberucci, Selimi, Brizzi, Zavatto, De Martino, Dell’Amico, Cerchi, Frolla, Baudi, Lorenzini

Genova Calcio: Dondero, Calvi, Boero, Riggio, Capotos, Bruzzone, Orlando, Capppannelli, Paordi, Serinelli, Morando.

Espulso: Riggio all’ 89’