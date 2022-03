Genova Calcio, ancora niente vittoria: passa la Fezzanese

Fezzanese e Genova Calcio tornano ad affrontarsi dopo aver dato vita alcune settimane fa alla fine della Coppa Italia di Eccellenza. I verdi hanno vinto allora e si sono ripetuti oggi con un 2-0 che lancia proprio i padroni di casa al primo posto in solitaria con 7 punti nei playoff di Eccellenza. Per la Genova Calcio è la terza sfide senza vittorie nella secona parte d stagione, per ora solo un punto conquistato e ultimo posto in graduatoria.

La Fezzanese, tra le favorite per la Promozione dopo un'ottima stagione regolare, passa in vantaggio al 25' grazie al suo cannoniere e uomo simbolo: Baudi. Il numero 10 dei verdi si inventa una magia per battere il portiere avversari e indirizzare la gara. La sfida proosegue poi sui binari del'equilibrio fino al 91' quando arriva il raddoppio dei padroni di casa con Grasselli.

Domenic aprossima la Fezzanese ha la grande occasione di andare in fuga, la gara contro il Canaletto, oggi sconfitto 5-1 dalla Cairese sembra essere davvero una grossa occasione. Per la Genova Calcio invece match contro l'Albenga, che ha quattro punti in classifica ed è reduce dall'1-1 contro il Finale.

Il Tabellino della gara

Fezzanese - Genova Calcio 2 - 0

MARCATORI: 25' pt A. Baudi (F), 46' st A. Grasselli (F)

FEZZANESE: Bleve, Andrei, Selimi, Dell'Amico, Zavatto, De Martino, Gabrielli, Grasselli, Frolla (26' st. Tivegna), Baudi, Lorenzini ( 15' st. Nicolini)

A disposizione: Mariani, Cerchi, Di Vittorio, Terminello, Guzzoni, Smecca, Brizzi

All: Turi Stefano

GENOVA CALCIO: Dondero, Orlando (33' st. Davico), Pittaluga, Calvi (24' Morando) Capotos, Maisano, Serinelli, Cappannelli, Parodi (36' st. Ozuna), Di Pietro (22' st. Ilardo), Lupi (1' st. Testore)

A disposizione: Brina, Garcia Guzman, Murinu, Boero.

All: Maisano Beppe

Arbitro: Lotito