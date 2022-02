Baiardo, verso la Fezzanese: Merialdo “Siamo in fiducia”

Un mercoledì da leoni per il girone B di Eccellenza con il Baiardo capolista, a quota 35 punti, che sfida la Fezzanese, seconda a 31 ma con due gare in meno. Un big match a tutti gli effetti e a poche ore dalla gara, tramite i social dei genovesi, a prendere la parola è capitan Merialdo: “Abbiamo una trasferta contro un’altra delle squadre candidate alla vittoria finale. Noi siamo in fiducia,certo avrei preferito avere un’intera settimana per prepararla. Daremo il massimo come del resto abbiamo sempre fatto”.

Una tre giorni per cuori forti visto che domenica scorsa il Baiardo ha sbancato il Macera di Rapallo, altra squadra seconda in classifica: “La partita si è subito sbloccata a nostro favore – spiega Merialdo - ma sapevamo che il Rapallo ci avrebbe messo in difficoltà come poi effettivamente è stato, sono una delle squadre più attrezzate per la vittoria del campionato e lo hanno dimostrato.

Siamo stati bravi soprattutto dopo il loro pareggio perché siamo rimasti ordinati, abbiamo lasciato che palleggiassero per poi punirli con le nostre armi migliori. La vittoria comunque è stata meritata e questo deve far capire che ci siamo anche noi. Del resto 6 partite consecutive non si vincono per un caso”.

Il primo gol del 3-1 è stato proprio il suo, arrivato tra l’altro dopo appena un minuto di gioco: “E’ il più veloce che abbia mai fatto. La gioia è stata tanta specie perché ha indirizzato subito la partita a nostro favore contro un avversario davvero forte”.