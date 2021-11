Che show in Fezzanese-Albaro, sette gol e mille emozioni

Una domenica epica, di quelle di cui ci si ricorderà a lungo. Fezzanese-Athletic Albaro finisce 4-3 con i padroni di casa che grazie a questo successo infilano la quinta vittoria di fila e volano al secondo posto con 21 punti nel campionato di Eccellenza, Girone, B, a meno uno dalla capolista Rapallo Rivarolese. L’Albaro è alla terza gara senza successo ma questa volta può rimproverarsi poco o nulla.

La cronaca di Fezzanese-Athletic Albaro

La gara vede subito gli ospiti protagonisti e bravi a passare in vantaggio con Pagano e poi a raddoppiare a inizio ripresa con il tiro “sporco” di Cagliani. La Fezzanese però è in salute e si vede, perché non molla di un centimetro: Baudi riapre la gara su punizione, subito dopo Zavatto colpisce la traversa e poi infila in rete il 2-2. A dieci minuti dal termine i padroni di casa operano il sorpasso con il solito bomber Baudi che questa volta realizza il calcio di rigore. Finita? Nemmeno per sogno, all’85’ l’Albaro pareggia ma in fuorigioco e l’arbitro annulla, al 90’ Pagano infila ancora in rete e questa volta il gol è regolare, al 93’ l’ultima emozione della partita è firmata da Gamberucci che di testa segna il definitivo 4-3 e manda in orbita la Fezzanese.

Il tabellino di Fezzanese-Athletic Albaro

Fezzanese - Athletic Albaro 4-3

Marcatori: 15' Pagano, 54' Cagliani, 64' e 81' Baudi, 72' Zavatto, 90' Pagano, 93' Gamberucci.

FEZZANESE: Mariani, Gamberucci , Selimi, Brizzi, Zavatto, Andrei, De Martino, Grasselli, Smecca (77'Gavini), Baudi, Cerchi (55' Frolla)

ATHLETIC ALBARO: Bartoletti, Zinnari, Cataldo, Di Pietro L., Donato, Lembo, Dodero, Gaspari, Giuliani, Pagano, Cagliani S