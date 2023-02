Il ritorno di Ferrero: "Volete la Samp? Fate una colletta, a noi servono i soldi"

Torna a parlare Massimo Ferrero, l'ex presidente della Sampdoria è stato intercettato dai microfoni di LaPresse e ha affrontato diversi temi. Dal rapporto con Garrone alle minacce ricevute con il proiettile spedito alla sede di Corte Lambruschini, seguito poi da una lettera di scuse da parte di un anonimo tifoso pentito.

"Basta minacce - ha detto rivolgendosi ai tifosi - non lo dico perché ho paura, ho 70 anni e sono un morto che cammina. Mi volete uccidere? Vedere la Sampdoria in queste condizioni mi ha già ucciso. Se volete vengo a vedere una partita in gradinata. Se esco vivo vuol dire che avremo fatto pace, altrimenti uscirò con le barelle, come dite voi. Io non vado a casa degli altri a dire 'Ferrero vattene'. Volete comprare la Sampdoria? Fate una colletta, a noi servono i soldi per i concordati a Roma".

E ancora: "Pallottole in questi anni ne ho ricevute tre. Questo non è calcio, non è sport. Ho denunciato queste cose e anche tutti i tifosi che minacciano, mi dicono che devo morire e non devo andare a Genova. Qualcuno si è permesso di dire che la Digos dovrebbe fermarmi, ma dovrebbe fermare loro e non farli entrare negli stadi. La tifoseria comunque non è tutta così, mi amano in tanti. La Sampdoria deve vivere, rimanere in Serie A e non è ostaggio della famiglia Ferrero che la ama".

E infine su Garrone: "Ha fatto tantissimo per la Sampdoria, ha speso 400 milioni, l'ha salvata circa 12 anni fa e si è offerto di farlo anche adesso. Diciamogli grazie, io sono il primo a dire che lui non c’entra niente e non si possono usare violenza e minacce"