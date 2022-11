Il ritorno di Ferrero: "Voglio salvare la Sampdoria, ai tifosi chiedo una tregua"

Massimo Ferrero torna sulla scena e lo fa con una lunga intervista concessa al Secolo XIX. L'ex presidente della Sampdoria, dopo il blitz allo stadio per la sfida contro la Roma, ha dichiarato apertamente di essere pronto a tornare a occuparsi del club non appena sarà possibile. L'interdizione finisce il 6 dicembre.

Ferrero ha chiesto una "tregua ai tifosi" ammettendo gli "errori del passato" e chiedendo scusa per alcuni comportamenti, ha dichiarato di essere pronto a "mettersi in gioco e trovare le risorse per andare avanti fino al termine della stagione e rinforzare la Sampdoria", di soffrire per gli attuali risultati e ha anche parlato di sei nuovi calciatori per il mese di gennaio e di "Futuro all'altezza per portare la quadra in un porto sicuro" prima di sparire per sempre.

Tra i passaggi dell'intervista spiccano le parole sul presidente Marco Lanna: "L'ho messo io al mio posto - ha detto Ferrero - sapendo che era una figura molto gradita alla tifoseria. La scelta di Stankovic è stata comunque la sua". E poi sul Cda: "Nominato con l'approvazione generale con la massima fiducia della famiglia Ferrero".

Sulla questione cessione Ferrero ha invece glissato dicendo che se ne occupa Vidal e al momento bisogna pensare al presente ed evitare la retrocessione: "pensiamo a salvare la Sampdoria". Citato anche Garrone: "Forse qualcuno si è dimenticato quanto ha investito in passato, lo accusa di avermi dato la società, ma con me sono arrivati risultati all'altezza e non siamo mai stati nelle condizioni attuali".