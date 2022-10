Entella, Volpe alla vigilia della Fermana: "Abbiamo i mezzi per migliorare"

La vittoria ai rigori contro la Carrarese in Coppa Italia ha ridato morale all'Entella che arrivava da quattro partite senza successi. Ora però è il mometo di tornare a vincere in campionato per non vedere scappare le big in vetta alla Serie C, girone B. L'obiettivo rimane la promozione ma in questo momento la classifica è molto deficitaria, i chiavaresi sono infatti undicesimi con otto punti a meno sei da Siena e Gubbio prime in classifica.

Ala vigilia del match con la Fermana di domani alle 14,30 parla il tecnico Volpe al sito ufficiale dell'Entella: “Abbiamo affrontato questo mini ritiro con impegno e concentrazione, pensando soltanto alla partita con la Fermana.Tutti stiamo provando a reagire attraverso il lavoro cercando di migliorarci, dando il meglio tutti i giorni, in ogni allenamento. Dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stessi, questo è l’aspetto che conta di più. Siamo tutti uniti. Sappiamo che la partita di domani è importante e per questo dobbiamo affrontarla al massimo. Io penso che questa squadra abbia i mezzi per migliorare in tutte le situazioni, dalla fase offensiva a quella difensiva, singolarmente e collettivamente.Questa e’ la strada da seguire quando un gruppo può e vuole crescere“.