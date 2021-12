Entella, Volpe suona la carica: “Dimentichiamo la Reggiana”

Vincere per fare in modo che la sconfitta interna con la Reggiana di lunedì sera diventi solo un piccolo incidente di percorso. Volpe traccia la via in vista della prossima gara della sua Entellla contro la Fermana in trasferta, partita a cui seguirà mercoledì l’altra sfida esterna con il Teramo.

Volpe parla alla vigilia di Fermana-Entella

Queste le parole del mister dei chiavaresi alla vigilia della gara: “Non abbiamo il tempo di pensare a quello che è stato, la partita con la Reggiana ci ha lasciato delusione per la grande prestazione fatta senza però raccogliere punti. Abbiamo la consapevolezza che facendo le cose al massimo possiamo fare un’ottima stagione”.

Si pensa solo al futuro in casa Entella: “Dobbiamo guardare avanti e non indietro, ora abbiamo due trasferte difficili contro due squadre che hanno bisogno di punti, dobbiamo continuare il nostro percorso che non è iniziato in maniera facile, ma attraverso il lavoro e la grande consapevolezza dei nostri mezzi possiamo proseguire sulla strada intrapresa qualche settimana fa”.

Due match in pochi giorni e per fortuna l’infermeria è quasi vuota: “Ho la fortuna – dice Volpe – di avere 22 giocatori pronti e forrti, questo mi permetterà nelle due gare ravvicinate di fare dei cambi senza abbassare la qualità della squadra. La bravura di questo gruppo è stata quella di non mollare davanti alle difficoltà di inizio campionato e di crescere in maniera costante grazie al lavoro”.