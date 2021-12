Fermana-Entella, le probabili formazioni: tanti dubbi per Volpe

La corsa dell’Entella riparte da Fermo. I chiavaresi, che dopo otto risultati utili consecutivi si sono fermati al Comunale contro la Reggiana, puntano al successo contro una squadra in piena lotta per la salvezza.

La formazione dei liguri non è ancora pronta, tra i pali dovrebbe esserci Paroni perché Borra continua a lottare con qualche problema fisico. Dubbi in difesa dove Silvestre difficilmente potrà essere della sfida, così vicino a Chiosa potrebbe slittare Coppolaro con Cleur a destra e Barlocco a sinistra, più difficile il ritorno dal primo minuto di Pellizzer nel cuore della retroguardia.

L’unico reparto già scelto sembra essere il centrocampo con Paolucci in regia affiancato da Karic e Di Cosmo. Solito rebus in attacco con Schenetti e Capello a giocarsi la maglia del trequartista e Lescanno e Magrassi in leggero vantaggio su Merkaj e Morosini in attacco.

Fermana-Entella: le probabili formazioni

Fermana (3-4-2-1) Ginestra, Rossoni, Blondett, Sperotto; Rodio, Urbinati, Graziano, Mordini; Frediani, Pannitteri; Cognigni.

Entellla (4-3-1-2) Paroni, Cleur, Coppolaro, Chiosa, Barlocco; Di Cosmo, Paolucci, Karic; Capello; Magrassi, Lescano.