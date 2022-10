Fermana-Entella, le probabili formazioni: problemi in difesa per Volpe

Tornare a vincere per non lasciare scappare le prime posizioni, l'Entella sfida oggi alle 14,30 la Fermana in trasferta con un unico obiettivo. Volpe non può più sbagliare dopo due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro gare che lo hanno spedito all'undicesimo posto in classifica.

I chiavaresi arrivano alla sfida con l'infermeria piena e l'emergenza difesa, Sadiki e Pellizzer sono ai box e così giocherà il giovane Reali al fianco di Chiosa. Per il resto dentro tutti i titolari con il rientro di Zamparo al fianco di Merkaj in attacco dopo le due giornate di squalifiche e soprattutto dopo essersi sbloccato in Coppa Italia con la Carrarese. Alle spalle del tandem offensivo ci sarà Meazzi al posto di Clemenza alle prese con un lungo recupero dopo l'infortunio al ginocchio.

Il prossimo avversario non sarà di certo semplice per l'Entella che affronta una formazione quadrata e compatta che ha pareggiato quattro gare su sei incamerando anche una vittoria e una sconfitta. Sono quattro le partite di fila senza ko per i padroni di casa che proveranno a bloccare anche i chiavaresi.

Fermana-Entella le probabili formazioni

Fermana (4-3-3) Nardi, Gkertsos, Parodi, Pellizzari, Carosso; Scorza, Giandonato, Misuraca; Romeo, Brunico, Maggio.

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Reali, Chiosa, Favale; Rada, Paolucci, Tascone; Meazzi, Zamparo, Merkaj.