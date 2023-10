L'Entella mette la terza, Fermana ko: la cura Gallo funziona

Terza vittoria di fila per l'Entella, la cura Gallo funziona con il tecnico, subentrato a Volpe, che dopo due successi esterni trova anche la vittoria sul campo della Fermana, la prima lontano dal Comunale per i chiavaresi in questa stagione. Finisce 2-0 con due reti nel primo tempo e un rigore neutralizzato da De Lucia che, in attesa delle altre partite, lancia la formazione ligure in zona playoff.

Fermana-Entella 0-2, la cronaca

Gallo si presenta in campo con due sorprese rispetto alle indicazioni della vigilia, a destra in difesa c'è Di Mario, mentre il trequartista è Mosti e non Meazzi. La seconda mossa si rivela subito azzeccata perché è proprio l'uomo incaricato di giocare alle spalle del tandem offensivo che al 9' sblocca il risultato iniziando e chiudendo l'azione dell'1-0 dopo l'assist di Zamparo. L'Entella sulle ali dell'entusiasmo ci prova anche tre minuti più tardi ma Borghetto chiude la porta a Santini. Al 33' sale in cattedra De Lucia, l'arbitro vede un fallo in area su azione da corner e fischia il rigore, Misuraca angola il tiro ma il portiere dell'Entella si allunga e devia in angolo. Gol sbagliato, gol subito spiega una vecchia legge del calcio che si materializza anche oggi perché al 40'Santini approfitta della presa sbagliata in uscita del portiere avversario e infila in rete a porta vuota.

Nella ripresa l'Entella gestisce il vantaggio rischiando pochissimo, al 63' Misuraca prova a farsi perdonare il rigore sbagliato con un tiro che finisce di pochissimo sopra la traversa. I Chiavaresi non si scoprono, i padroni di casa ci provano ma non trovano varchi in una difesa che per la prima volta dopo sei gare di fila resta imbattuta, un altro segnale di come con Gallo la musica sia decisamente cambiate in casa Entella. Nel finale occasione per il tris con Tascone che calcia molto male da buona posizione dopo l'assist di Zamparo.

Fermana-Entella 0-2, il tabellino

Reti: 9' Mosti, 40' Santini

Fermana (4-3-3) Borghetto (56' Furlanetto), Eleuteri, Spedalieri, Laverone (60' Padella), Calderoni; Scorza (74' Fontana), Giandonato, Misuraca; Pinzi (73' Benkhalqui), Curatolo (60' Paponi), Semprini

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Parodi, Manzi, Bonini, Di Mario (66' Tomaselli); Corbari, Petermann (84' Kontek), Tascone (86' Lipani); Mosti (66' Siatounis); Zamparo, Santini (67' Disanto)

Note: Ammoniti: Corbari, Giandonato, Semprini, Zamparo