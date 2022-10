Entella, il match winner Tenkorang: "Tre punti che danno fiducia"

E'stata la sopresa di giornata, la scommessa che il tecnico Volpe ha stravinto. E' Tenkorang, acquisto estivo dell'Entella che il mister ha lanciato dal primo minuto come trequartista contro la Fermana visto che il titolare designato, Clemenza, è ai box per un grave infortunio al ginocchio.

Fiducia più che ricambiata dal giocatore che ha segnato la rete del successo 1-0 dei suoi: “Ci voleva, siamo davvero molto felici”, commenta Tenkorang al sito ufficiale della Virtus, “l’avevamo preparata bene e sapevamo che avremmo potuto fare una bella partita. Siamo stati bravi a sfruttare al meglio le occasioni e a concedere davvero molto poco ai nostri avversari. Adesso dobbiamo prendere fiducia da questo successo e fare di tutto per dare continuità ai risultati”.

“Il mio ruolo? Anche a Cremona avevo giocato da trequartista. Il Mister mi ha chiesto di interpretare questo ruolo secondo le mie caratteristiche e ho cercato di fare del mio meglio. Chiaramente sono più un giocatore d’inserimento che un vero e proprio rifinitore, ho cercato di seguire le indicazioni del Mister e sono felicissimo di aver potuto aiutare i miei compagni di squadra”.

Un gol dal sapore speciale che Tenkorang vuole condividere con tutti i suoi compagni. “La dedica è sicuramente tutta per i miei compagni e per il Mister che mi ha dato tanta fiducia. Sono contento di averla ripagata, ma al di là del gol la cosa più importante è che sia arrivata la vittoria, per noi era fondamentale ripartire con un successo del genere”.