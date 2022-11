Crisi Samp, la Federclubs scrive a Garrone: "Perché il silenzio su Ferrero? Cosa prova ora?"

Crisi senza fine per la Sampdoria che chiude il 2022 al penultimo posto in classifica e, complice la vittoria dello Spezia a Verona, a -7 dalla zona salvezza. Ora la pausa per il mondiale e quasi due mesi per farsi trovare pronti alla ripartenza del campionato il 4 gennaio contro il Sassuolo, nel frattempo la Federclubs (Federazione dei club sampdoriani) ha inviato tre domande a Edoardo Garrone chiedendo il perché del silenzio su tutta la vicenda Ferrero e di rispettare le promesse fatte negli anni passati.

Di seguito ecco il teso delle domande poste dalla Federclubs all'ex presidente blucerchiato.

"Ferrero è sotto processo da mesi, ha ampiamente superato l’orlo della bancarotta ed è tenuto a galla solo dalla società che gli è stata regalata dalla famiglia Garrone/Mondini. La Sampdoria vive uno dei momenti più terribili della sua storia e tutto nasce da quella scelta, dai filtri, dalla fretta di liberarsene. Ritiene ancora che il suo silenzio sia opportuno in questo contesto?

Cosa prova a vedere la Sampdoria, società che suo padre ha prima salvato e poi guidato con orgoglio per anni, camminare inesorabilmente verso il fallimento, sul fondo della classifica, con diversi uomini di Ferrero ancora all’intero pronti a fiancheggiarlo, trattative triviali da mesi sui giornali, le speranze di salvezza che ogni giorno affievoliscono? Quali sono i suoi sentimenti in questo contesto?

Non reputa ancora che sia giunto il momento di onorare la parola data pubblicamente ai Sampdoriani?

Chiediamo una risposta pubblica per questi quesiti; auspichiamo che tutti i media locali siano solerti nel sollecitare un riscontro atteso ormai da troppo tempo".