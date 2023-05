Crisi Samp, appello Federclub: "Bandiere alle finestre, nessuno può cancellare i nostri colori unici"

La Federclub ha lanciato un appello a tutti i tifosi della Sampdoria ad appendere alle finestre bandiere e stendardi blucerchiati per restare vicini alla società e mostrare il proprio sostegno nel momento più difficile della storia iniziata nel 1946. Dopo la matematica retrocessione in Serie B è corsa contro il tempo per evitare il fallimento.

"La Federazione dei Club Blucerchiati - si legge nel post pubblicato sui social - nasce nel 1966, anno della nostra prima retrocessione. Nasce dalla volontà dei nostri “'padri fondatori', i primi club Sampdoriani, di reagire e continuare a lottare per i nostri colori. Nasce come risposta a una delusione sportiva, per esporsi con dignità e unione in difesa della nostra maglia. Oggi a distanza di 57 anni la Sampdoria vive uno dei suoi momenti più duri, e anche questa volta sono i tifosi a dover combattere per quell’Unione e quella dignità calpestata da troppe persone. Garrone-Mondini, primi responsabili di questa situazione, Ferrero e Romei, le istituzioni dello sport, del calcio e del governo locale".

"Continueremo a difendere quei valori che ci hanno reso prima una grande tifoseria e poi una squadra vincente nel meraviglioso sogno targato Paolo Mantovani - prosegue la Federclub -. Per farlo chiediamo ai tifosi di continuare a lottare con noi e coi gruppi della Sud, che in queste settimane hanno dimostrato a tutti quanto amore e quanta rabbia vive nei nostri cuori, in modo intelligente e mirato"

E infine l'appello: "Chiediamo a tutti i Sampdoriani di esporre i nostri colori, una bandiera o uno stendardo alla finestra, perché quella maglia unica al mondo non può essere cancellata da niente e da nessuno fino a quando ci saremo noi Sampdoriani ad amarla. Chiediamo di restarle vicina, innanzitutto allo stadio portando una bandiera, perché la Sampdoria non morirà finché ci saranno i Sampdoriani al suo fianco".