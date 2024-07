Vince il Fantacalcio e fa un regalo a Gudmundsson

Vincere il Fantacalcio è una faticaccia, devi studiare statistiche, ruoli, giocatori, interpretare ultime notizie e soprattutto pescare dal cilindro qualche invenzione perché difficilmente con i fantasoldi a disposizione si può creare la squadra dei sogni. Lo sa bene Umberto, fantallenatore che in questa stagione è riuscito a trionfare e fondamentale nel suo scacchiere è stato Albert Gudmundsson.

Il giocatore del Genoa, che in molte leghe era dato addirittura come centrocampista, nonostante Gilardino lo utilizzasse già in serie B come attaccante, ha avuto in rendimento incredibile con una media voto quasi di 7.5 e tanti bonus grazie ai 14 gol messi a segno con il Grifone. Sono proprio quei +3 che spesso fanno la differenza tra una vittoria e una sconfitta nel Fantacalcio e così Umberto ha voluto omaggiare la sua miniera d'oro.

Lo stesso Gudmundsson sul suo profilo Instagram ha reso noto il regalo del suo "allenatore", una bottiglia di champagne accompagnata da questo messaggio: "Mi hai fatto vincere ti sarò sempre grato Albert, ho scommesso su di te quest'anno e mi hai ricompensato con una stagione strepitosa, conducendomi alla vittoria di uno storico Fantacalcio. L'anno prossimo sarà molto difficile confermarti nella mia rosa, ma sarai sempre nel mio cuore. Grazie di tutto, Umberto".