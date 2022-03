Sampdoria, dal dualismo con Audero al rinnovo: Falcone firma fino al 2025

Il dualismo Audero-Falcone è stato uno dei tormentoni della seconda parte di stagione in casa Sampdoria. La notizia era nell'aria ma ora è stata ufficializzata anche dalla società: Wladimiro Falcone ha rinnovato il contratto con il club fino al 30 giugno 2025, la sua è una lunghissima storia in blucerchiato anche se con sole 14 presenze totali.

Il portiere romano, nato il 19 aprile 1995, è infatti approdato alla Samp all'età di 14 anni nel 2009 e dopo tutta la trafila nelle giovanili è arrivato fino alla prima squadra, poi però ha girato per l'Italia tra un prestito e l'altro. Como (2014/15), Savona (15/16), Livorno (16/17), Bassano (17/18), Gacorrano (2018) e Lucchese (18/19) prima di tornare a Genova nel 2019/2020 per esordire in Serie A.

Ancora un prestito a Cosenza nella passata stagione dove è stato uno dei migliori portieri della Serie B, quest'anno è tornato come vice-Audero ma, complice l'infortunio del collega si è finalmente ritrovato a difendere i pali per diverse partite conquistando la fiducia dei tifosi e anche di Giampaolo anche dopo il rientro del titolare. Audero infatti è tornato a giocare dal primo minuto solo nell'ultima gara contro il Venezia.