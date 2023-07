Sampdoria: parte Falcone, arrivano Panada e Ferrari

Due operazioni ufficiali e una in dirittura di arrivo. La Sampdoria ha ceduto a titolo definitivo il portiere Wladimiro Falcone al Lecce per una cifra intorno ai 4 milioni di euro, l'estremo difensore ha firmato un contratto di cinque anni con il club salentino. In entrata, invece il centrocampista Simone Panada. Classe 2002, può essere l'alternativa a Ricci in mediana, arriva dall'Atalanta a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione.

Se il centrocampo comincia a essere affollato, e non è esclusa la partenza di qualche esubero, il reparto difensivo rimane ancora sguarnito, ma la società sta correndo ai ripari. Il primo rinforzo dovrebbe essere Gian Marco Ferrari, esperto centrale del Sassuolo di 31 anni che ha già vestito la maglia blucerchiata nella stagione 2017/2018 con 30 presenze e 2 goal. Sul fronte delle trattative si segnala il forte interesse di un club degli Emirati Arabi Uniti per Gabbiadini.

Nel frattempo è diventata ufficiale la penalizzazione di due punti per i mancati versamenti Irpef e all'Inps, sarà scontata nel campionato di Serie B al via il prossimo 19 agosto. Luglio caldo per i blucerchiati: dopo il ricorso d'urgenza di Ferrero sugli aumenti di capitale, il blitz della guardia di finanza nella sede a Corte Lambruschini, a Roma e a Milano per sequestrare documenti sul caso plusvalenze Juve.