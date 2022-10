L'Italia vuole ospitare gli Europei 2032: tra le sedi anche lo stadio Ferraris

Milano si è ufficialmente candidata tra le città che potrebbero ospitare gli Europei di calcio 2032 dopo che la Figc ha manifestato l'intenzione di portare la kermesse in Italia, lo ha reso noto MilanoToday. Tra le città che potrebbero rientrare nel progetto c'è anche Genova con lo stadio Luigi Ferraris.

"L’ipotesi della federazione italiana giuoco calcio prevede il coinvolgimento di dieci città italiane e dei rispettivi stadi: Milano, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Genova, Bologna, Firenze e Torino - si legge in una nota del Comune di Milano - le gare si svolgeranno tra giugno e luglio 2032 e vedranno la partecipazione di 24 tra le più prestigiose squadre nazionali di calcio d’Europa".

L'assegnazione definitiva è attesa per settembre 2023, nei giorni scorsi una commissione della Figc composta da tre funzionari ha visitato l'impianto genovese per raccogliere informazioni sull'impianto, già adatto alle manifestazioni Uefa per club.