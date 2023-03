Europei 2032 di calcio: Genova tra le città candidate a ospitare le gare

L'Italia vuole ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032 e tra le città che potrebbero diventare sedi della massima competizione continentale c'è anche Genova. La commissione Cultura del Senato ha dato il via libera a una risoluzione che impegna il governo a sostenere la candidatura avanzata dalla Figc.

Sono undici le città, con i relativi stadi, scelte per ospitare le partite delle nazionali, c'è Genova, ma ci sono anche Milano, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Bari e Palermo. Tra i requisiti la capacità degli impianti di contenere almeno 30mila spettatori. Per Euro 2032 si era candidata anche la Russia, ma dopo l'invasione dell'Ucraina il governo europeo del calcio ha bandito le squadre dai tornei internazionali, un'altra candidata è la Turchia, che ha però presentato la domanda sia per quelli del 2028 (dove dovrà duellare con Regno Unito e Irlanda) che per quelli successivi nel caso non riuscisse ad aggiudicarsi i primi. La scelta, per entrambe le manifestazioni, verrà fatta a settembre del 2023.

L'Italia ha ospitato gli Europei nel 1968 quando gli azzurri vinsero nella finale contro la Jugoslavia ma vennero utilizzati solo gli stadi di Roma, Firenze e Napoli, bis nel 1980 con quattro stadi (Roma, Milano, Napoli e Torino). Infine gli Europei 2020 (poi giocati nel 2021 causa covid) vinti dagli Azzurri e svolti in diverse sedi europee, per l'Italia venne scelto l'Olimpico di Roma. Tra le grandi kermesse ospitate dal nostro Paese ci sono poi i Mondiali del 1990, in quel caso anche lo stadio Luigi Ferraris, rinnovato per l'occasione, ospitò alcune gare: Costarica-Scozia 1-0, Svezia-Scozia 1-2 e Svezia-Costarica 1-2 per il girone C della prima fase, e poi l'ottavo di finale Irlanda-Romania. Pareggio 0-0 e vittoria dell'Eire ai calci di rigore.