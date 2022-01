Entella, si riparte dal Gubbio: Volpe “Ho ancora dei dubbi di formazione”

L’Entella torna in campo al Comunale domenica per sfidare il Gubbio e scrollarsi di dosso il periodo di inattività durato quasi un mese. La Serie C riparte dopo lo stop dovuto all’aumento dei contagi, lo fa aiutata da dati molto incoraggianti, ad oggi sono solo 98 i positivi in tutte le squadre iscritti al campionato, nei giorni scorsi si era arrivati a sfondare il muro dei 400.

Volpe parla di Entella-Gubbio

I chiavaresi ripartono dal quarto posto, da proteggere a tutti i costi già contro il Gubbio che di punti ne ha 29 ed al momento è settimo. A pochi giorni dallla sfida parla il tecnico della Virtus Gennaro Volpe sottolineando: “Finalmente, dopo un mese di sosta, si torna a far rotolare il pallone sul rettangolo verde” .

Riprende la routine quotidiana non è stato difficile in casa Entella: “Ho visto subito il giusto atteggiamento, unito alla solita grande professionalità e dedizione che questo gruppo mette in campo dal primo giorno di ritiro. La squadra sta bene e ha una grande voglia di riprendere il cammino da dove l’aveva lasciato”.

Dubbi di formazione in casa Entella

La ricetta anti Gubbio è già prona: “Dobbiamo mantenere in campo la nostra identità e il nostro modo di interpretare la partita, facendo la nostra gara, indipendentemente da chi abbiamo di fronte.

Questo è un gruppo forte, ma dovremo dimostrarlo partita dopo partita a iniziare da domani perché poi, a parlare, è sempre e solo il campo”.

Meno pronta invece la formazione per stessa ammissione di Volpe: ““Ho qualche dubbio in merito all’undici iniziale, ma quando si hanno a disposizione giocatori bravi, è fondamentale prendere tutti in enorme considerazione, e avere la possibilità di scelta è sempre un valore aggiunto”.