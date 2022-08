L'Entella prepara l'amichevole con la Carrarese

Prosegue la preparazione dell'Entella che ha prima chiuso il ritiro di Tavarone e poi sfidato nella prima amichevole davvero probante il Pisa. Il test con i toscani, squadra di Serie B con ambizioni di promozione, è stato superato a pieni voti nonostante la sconfitta 2-0. Il ko è stato figlio del calo nel secondo tempo dovuto anche al fatto che gli avversari iniziano il campionato il 15 agosto mentre i chiavaresi giocheranno il Coppa Italia il 21 e in Serie C la settimana dopo.

Ora però è arrivato il momento di accelerare e Volpe vuole vedere altri miglioramente già sabato nella sfida contro la Carrarese, un anticipo di campionato. La squadra di Dal Canto ha cambiato molto in estate, non è tra le favorite per il prossimo campionato ma ha una gran voglia di stupire. Insomma un'amichevole decisamente interessante per i liguri.

Il sito ufficiale dei chiaveresi evidenzia alcune importanti informazioni sulla prossima partita che si giocherà alle ore 18 allo stadio “Buon Riposo di Serravezza“. Per tutti i tifosi si ricorda che l'ingresso è unico in tribuna con biglietti al costo di 10€.