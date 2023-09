Entella, Volpe esonerato dopo il derby

L'Entella ha deciso: Gennaro Volpe è stato esonerato, al suo posto per ora l'allenatore della Primavera Melucci, in attesa di un nuovo mister che possa far ripartire la squadra già mercoledì nella sfida con la Vis Pesaro. Volpe lascia i chiavaresi dopo la sconfitta di ieri nel derby contro il Sestri Levante, punto più basso di un inizio di campionato complicato con i pareggi precedenti con Ancona e Pineto.

L'avventura di Volpe finisce dopo due anni e quattro mesi con 166 partite totali, 70 vittorie 41 pareggi e 55 sconfitti, media punti di 1,51 a gara. In oltre due anni è arrivato due volte ai playoff mancando però la promozione in Serie B, vero obiettivo della società in entrambe le stagioni.

L'Entella esonera Volpe, le parole di Gozzi

“È stata una decisione molto dolorosa” – spiega il presidente Antonio Gozzi al sito ufficiale dell'Entella – “la scelta di puntare su Gennaro era stata ben ponderata e in questi primi due anni ha dato i suoi frutti sul piano dei risultati e della crescita di molti giocatori. Purtroppo in questa prima parte della stagione sono venute a mancare le condizioni per continuare quel processo di crescita che tutti, ad iniziare dal tecnico, auspicavamo.

A Gennaro voglio dire grazie per l’impegno, il senso di appartenenza, la passione che ha sempre dimostrato, sposando e affermando i valori dell’Entella. Nella convinzione che i sentimenti personali resteranno vivi e forti nel tempo, l’Entella, se lui lo vorrà, rimarrà casa sua”.