Entella, Volpe verso la Coppa Italia: “Vogliamo passare, spazio ai giovani”

La vittoria con laè servita per allontanare i fantasmi dellla sconfitta con ile per iniziare nel migliore dei modi la settimana più dura di questo inizio di stagione. Non c’è infatti un attimo di sosta nel calendario dell'Entella, domani si torna in campo per lacontro il, sabato invece c’è ilda affrontare, ancora in trasferta, per la quarta giornata di campionato.

Il tecnico dei chiavaresi Volpe pensa però solo a domani sera, calcio d’inizio alle 20,30: “Il valore di questa gara è sicuramente alto, come quello di qualsiasi altra partita ufficiale. Noi pensiamo ad un partita alla volta, il nostro percorso continua anche in Coppa Italia perché ci teniamo a passare il turno”:

Tre gare in una settimana però sono tante: “E’chiaro che giocando così tanto bisogna fare delle valutazione, è fisiologico gestire la rosa. Domani giocheranno alcuni giovani di valore che abbiamo in squadra, avranno la possibilità di mettersi in mostra e di mettermi in difficoltà”:

Passare è l’obiettivo ma per la sfida di domani Volpe vuole: “che l’Entella continui il suo percorso, dobbiamo migliorare nella qualità del gioco.Il Manuzzi è uno stadio vero, ed è molto bello poter giocare in un impianto con quella storia e quei trascorsi”.

Obiettivo Coppa Italia quindi per la Virtus che dopo aver passato il primo turno contro il Fiorenzuola ad agosto, adesso vuole provare l’impresa a Cesena contro i bianconeri che tra l’altro saranno avversari anche in campionato essendo stati inseriti, come i liguri, nel Girone B.