Entella, Volpe:"Con la Torres sarà dura, ottimo mercato"

L'obiettivo è quello di tonare in Serie B, l'Entella ha tutte le carte in regola per farlo soprattutto dopo l'ottimo mercato estivo, ma da domani, domenica, tornerà a parlare il campo, e come dice mister Volpe: "Si riazzera tutto e si riparte alla pari". Il tecnico ha parlato oggi ai canali ufficiali del club analizzando alla vigilia la sfida contro la Torres delle 14,30 al Comunale: "Sarà una gara difficile, ma la Serie C è un campionato complicato saranno tutte dure".

L'estate per Volpe è stata un successo: "La società ha svolto un ottimo lavoro sul mercato, adesso ho una rosa compelato in ogni reparto. Sappaimo di essere competitiivi ma dobbiamo dimostrarlo sul campo". Dopo le tante vicissitudini degli ultimi mesi anche la Serie C è pronta a ripartire, l'Entella deve subiro rispondere presente.