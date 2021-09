Entella, Volpe dopo il Cesena: "Vittoria meritata, ora so che posso contare su tutti"

Laè agli ottavi di finale digrazie al successo di questa sera al Manuzzi 2-1 contro il Cesena, I liguri hanno battuto i bianconeri grazie ad un gol di Magrassi al 93’, un colpo di testa che ha lanciato in orbita una squadra scesa in campo con tanti giovani. I tre impegni in una settimana, domenica scorsa è arrivata la vittoria con la Lucchese, mentre sabato c’è il Gubbio, ha fatto propendereper il turnover.

Tanti giovani in campo e scelta giusta perché alla fine, dice il tecnico: “E’stata una partita giocata a viso aperto ma penso che la nostra vittoria sia meritata. Voglio però fare i complimenti ad entrambe le squadre, noi siamo venuti qui con i ragazzi che avevano giocato meno, per fargli anche mettere minuti nele gambe, e le indicazioni sono state positive”.

Tutti hanno dato prova di essere pronti, nessuno escluso: “Adesso so che posso contare su tutti i componenti della rosa - spiega l'allenatore - perché vincere qui, su questo campo e contro una squadra forte come il Cesena non è per niente facile. Ripeto ai punti qualcosina in più abbiamo meritato”.

La gioia durerà però solo poche ore, da domani testa al Gubbio, sfida di sabato valida per la quarta giornata di Serie C: “Il campionato è difficile e tutte le gare sono da giocare al massimo. Su tutti i campi e in tutte le situazione ci sarà da battagliare, sarà un torneo molto equilibrato fino alla fine con tante squadre che possono ambire ad un ruolo da protagonista, Cesena compreso”.