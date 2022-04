Entella-Viterbese, le probabili formazioni: rebus difesa per Volpe

Far valere la legge del Comunale per tornare al successo e sperare di poter ancora giocarsi il terzo posto. La missione Viterbese per l’Entella è di quelle da non fallire, mancano tre giornate alla fine della stagione regolare e la terza piazza è lontana quattro punti dopo la sconfitta di domenica scorsa nel big match con il Cesena.

Entella-Viterbese: le scelte di Volpe

I chiavaresi, che al Comunale vincono da sei partite di fila (record assoluto), non possono più sbagliare, anzi devono sperare che i romagnoli facciano qualche passo falso, magari già oggi contro il Montevarchi. Prima però è necessario battere la Viterbese, Volpe studia la formazione e ha più di un dubbio.

In difesa rischiano seriamente di non essere della gara sia Chiosa che Coppolaro, sicuro assente il lungodegente Morosini, così le scelte non sono molte soprattutto in difesa dove davanti a Borra dovrebbero giocare Cleur, Pellizzer, Sadiki e Pavic. In mediana la regia sarà come sempre affidata Paolucci, con Karic e Palmieri mezzali. Il tridente vedrà Schenetti giocare alle spalle di Merkaj e probabilmente ancora una volta Magrassi con Lescno pronto a entrare dalla panchina.

Entella-Viterbese: le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) Borra, Cleur, Sadiki, Pellizzer, Pavic; Karic, Paolucci, Palmieri; Schenetti; Merkaj, Magrassi.

Viterbese (4-3-1-2) Fumagalli; Semenzato, D'Ambrosio, Martinelli, Urso; Adopo, Magelatis, Calcagni; Mungo; Volpicelli, Polidori