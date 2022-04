Entella, Merkaj: "Adesso dobbiamo vincerle tutte"

Dimenticare la sconfitta di Cesena, battere la Viterebese e vincere poi anche le altre due gare per provare a conquistare il terzo posto. L'Entella ha le idee chiare e inizierà già domenica a ripuntare quella posizione in classifica che è nel mirino da tempo, ma che ad oggi è lontana quattro punti. Non tutto è perduto, ma sarà dura, l'unico modo è vincerle tutte e sperare in un passo falso dei bianconeri.

Sabato come detto al Comunale arriva la Viterbese e in vista del match ai microfoni del cub di Chiavari parla l'attaccante Merkaj, punto fisso dell'undici di Volpe: "Questa è una settimana importante, adesso arriva la Viterbese che è a caccia di punti, torniamo da Cesena con la consapevolezza di aver fatto una grande prestazione, ci è mancato solo il gol. Sarà una gara dura, al Comunale noi abbiamo fatto il record di vittoria (sei di fila) e cercheremo di portare a casa i tre punti, anche se sarà ostica

L'attaccante già in doppia cifra è abituato a lottare, ha fatto molta gavetta e così ammette: "A Cesena davanti a tutto quel pubblico ho vissuto una grande emozioni, mi ha fatto piacere peccato solo per il risultato e per quel gol annullato che mi sembrava abbastanza dubbio".

Lo sguardo di Merkaj però è già rivolto in avanti: "Nelle ultime partite dobbiamo fare bottino pieno, abbiamo bisogno di nove punti e poi vedremo dove saremo, così potremo anche affrontare al meglio l'inizio dei playoff".