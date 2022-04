L'Entella ribalta la Viterbese, il terzo posto è di nuovo possibile

L'Entella vince, il Cesena perde ed è così che il terzo posto in Serie C per i chiavaresi è di nuovo possibile. Dopo il ko con i romagnoli sembrava tutto perduto per la squadra di Volpe che invece oggi ha reagito, battendo 2-1 la Viterbese, settima vittoria di fila al Comunale, e soprattutto ha visto cadere rovinosamente a Montevarchi il Cesena ora distante solo un punto.

La cronaca Entella-Viterbese 2-1

L'inizio di giornata non è di certo dei migliori per i padroni di casa che a sorpresa vanno sotto 1-0 colpiti dal sinistro di Volpicelli che batte Borra dopo aver superato la marcatura di Chiosa. L'Entella non riesce a scuotersi e rischia ancora al 23' con Borra che allontana in qualche modo insieme a Pavic la seconda minaccia della partita. Poi sale di colpi la squadra di Chiavari, prima Merkaj vede il suo tiro respinto da un difensore mentre la porta è vuota, poi Rada spara un diagonale insidioso su cui Magrassi non arriva per il più facile dei tap in.

E'il preludio alla riscorssa dell'Entella che si concretizza nei primi mminuti della ripresa, al 49' Schenetti con il destro batte Fumagalli poi Merkaj insacca dopo uno scambio con il trequartista, è il 56' e il risultato è ribaltato. Inizia quindi la girandola dei cambi, Capello ci prova av enti minuti dal termine ma non trova il bersaglio grosso. Le emozioni si esauriscono, l'Entella si tiene stretta i tre punti che riaprono la corsa al terzo posto quando mancano due giornate solamente alla fine della stagione regolare.